مقتل 13 شخصا في قصف للجيش السوري على إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن 13 شخصا على الأقل قُتلوا بعد قصف مدينة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، بطائرات الجيشالسوري مدعومة بطائرات روسية.
وتُظهر تسجيلات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وأمس الأربعاء، أشخاصاً
ويظهرتسجيل مصاباً يقول إن غارات جوية ضربت سجناً في المدينة وقتلت حراساً ومعتقلين.
وقال سكان إن عشرات السجناء فروا.
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