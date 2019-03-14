تدمير 10 أوكار لداعش في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، تدمير 10 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة كركوك. ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) دون مزيد من التفاصيل. وتمكنت القوات الأمنية العراقية - في وقت سابق - من تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة تنظيم "داعش" بينها مناطق جنوب غرب محافظة كركوك.

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