الهند و باكستان تتفقان على إنشاء معبر حدودى من أجل أقلية السيخ

اتفقت كلا من الهند و باكستان اليوم الخميس على إنشاء معبر حدودى جديد يسمح للزوار السيخ الوصول إلى المعبد المقدس بباكستان، جاء ذلك ضمن مشهد نادر للتعاون بين البلدين، بعد التوترات المتصاعدة خلالالفترة الأخيرة بسبب النزاع على إقليم كشمير.
وأصدر البلدين بيان مشترك حول المحادثات الإيجابية التى حدثت بينهما.
قال مسؤولون إن المحادثات كانت ودية ومن المقرر عقد اجتماع
يذكر أنه منذ وقت طويل تطلب أقلية السيخ في ولاية البنجاب شمال الهند توفير طريق أسهل للوصول إلى معبد في قرية كارتاربور على الحدود مع باكستان ذات الأغلبية المسلمة.
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