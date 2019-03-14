خروج مئات المحاصرين من آخر جيب لداعش بعد قصف كثيف

قالت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، إن مؤسسات وشخصيات ألمانية تلقت في الأشهر الأخيرة نحو مئة رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن إشارات نازية، بما في ذلك تهديدات بالتفجير والقتل.

وذكرت صحيفة "سودويتش تسايتونغ" وإذاعة "نورديتشر" أن الحسابات التي استخدمت مختلفة. لكن رسائل البريد الإلكتروني تعتمد اللهجة والصيغ ذاتها مثل "الهجوم الاشتراكي الوطني" و"فرماخت" لقب الجيش إبان الحقبة النازية، أو شارة مجموعة من النازيين الجدد تعرف باسم "القومية الاشتراكية السرية".

وإحدى هذه الرسائل كانت السبب في إخلاء وتفتيش وقائي لمحطة قطار لوبيك (شمال) ومكتب الضرائب في غيلسنكيرشن (غرب) في وقت سابق هذا الأسبوع، وفقاً للصحيفة الألمانية.

بدأت هذه الرسائل الصيف الماضي. كما تم إرسال العديد من التهديدات الإرهابية في يناير الماضي إلى المحاكم الإقليمية في العديد من المدن الكبرى مثل هامبورغ وكييل في الشمال وبوتسدام في الوسط.

كما تم إرسال بريد إلكتروني إلى سياسيين ومكاتب محاماة وصحافيين والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا والمغنية الألمانية هيلين فيشر التي اتخذت موقفاً في سبتمبر يناهض العنف ضد الأجانب بعد أعمال العنف في مدينة كيمنتس.

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