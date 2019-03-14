ترامب: ماي لم تستمع لنصيحتي بشأن "بريكست"

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن دهشته إزاء ضعف التقدم الذي تحرزه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لم تستمع إلى نصيحته.

وقال ترامب:" لقد قدمت لرئيسة وزراء بريطانيا أفكاري عن كيفية التفاوض في (مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى)، ولم تستمع لذلك"، مضيفاً أنه يعارض إجراء استفتاء آخر بشأن عملية "بريكست".

كان ترامب يتحدث فى البيت الابيض بجوار رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، الذي يزور واشنطن حالياً، وقال فارادكار إنه "يأسف" إزاء عملية بريكست وأن له وجهة نظر مختلفة عن الرئيس الأميركي.

وأكد فارادكار على الحاجة إلى ضمان عدم تأثر عملية السلام الأيرلندية بذلك.