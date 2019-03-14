روسيا وتونس تمنعان عبور وهبوط طائرات "بوينج 737 ماكس"

قررت روسيا وتونس، اليوم الأربعاء، حظر تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" في أجوائها وهبوطها في مطاراتها حتى إشعار آخر على خلفية حادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية الأحد الماضي.

وقال ألكسندر نيرادكو من الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني للصحفيين إن "هيئة الطيران المدني أرسلت، عبر وسائل اتصالات الطيران، مذكرة بلاغ وأخطرت شركات الطيران عن حظر تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر ولحين صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد".

بدورها، أعلنت تونس عن حظر عبور طائرات "بوينج 737 ماكس 8" فوق مجالها الجوي أو هبوطها في مطاراتها.

وأفادت وزارة النقل التونسية، في بيان، أن القرار هو إجراء وقائي في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني للبلد المصنع للطائرة.

وسقطت طائرة الخطوط الإثيوبية وهي من نوع "بوينج 737 ماكس 8" بعد إقلاعها بدقائق من مطار أديس أبابا ما أدى إلى وفاة جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 157 شخصاً.

ويعد الحادث الثاني من نوعه خلال أشهر بعد سقوط طائرة من نفس النوع تتبع شركة "لايون اير" الإندونيسية في البحر في أكتوبر ما أدى إلى وفاة 189 شخصاً.