طلبات اللجوء تتراجع في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الخميس، إن نحو 580,800 طالب لجوء تقدموا بطلبات للجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018، وهو عدد أقل بنسبة 11% مقارنة بعام 2017.

وأضافت الوكالة أن العدد الذي تم تسجيله العام الماضي أقل بنسبة طفيفة من نصف العدد، الذي تم تسجيله عام 2015، وهو عام ذروة طلبات اللجوء، ويماثل مستويات 2014.

وكان عدد المهاجرين وطلبات اللجوء قد ارتفعت خلال عامي 2015 و2016، عندما اندلعت الحرب في سوريا وشهدت دول شرق أوسطية أخرى أزمات جديدة.

وتصدر السوريون قائمة طالبي اللجوء خلال عام 2018، بواقع 80،900 سوري، يليهم الأفغان والعراقيين بواقع 41 ألف أفغاني و39،600 عراقي. وتمثل هذه الجنسيات معاً نحو 30% من إجمالي طالبي اللجوء.

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ومع ذلك، فإن عدد الطلبات التي لم يتم البت فيها أعلى بكثير. وبلغ عدد هذه الطلبات 878،600 في نهاية عام 2018، مقارنة بـ 927 ألف عام 2017.

ومن ناحية أخرى، سجلت ألمانيا أعلى حصة من طلبات اللجوء بنسبة 28%، تليها فرنسا وألمانيا بنسبة 19 % و11% على التوالي.

وقالت يوروستات إن متوسط عدد الطلبات في الاتحاد الأوروبي بلغ 1,133 طلباً لكل مليون شخص. وسجلت بعض الدول نسب أقل، على سبيل المثال سجلت المجر 65 طلباً فقط لكل مليون، في حين سجلت بولندا 63 طلباً.