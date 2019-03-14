أفاد القائد الميداني في "قوات سوريا الديمقراطية" عدنان عفرين باستسلام المئات من مقاتلي تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي .

وقال عفرين إن "المئات من مقاتلي داعش سلموا انفسهم لقواتنا على أطراف بلدة الباغوز ، وهناك دفعات أخرى تتجه إلى المعبر بعد توقف المعارك".

وأفاد مراسل (د.ب.أ) بأن " أكثر من 20 شاحنة توجهت من نقطة التجمع شمال غرب بلدة الباغوز واتجهت إلى نقطة تجمع على الأطراف الشمالية الشرقية من بلدة الباغوز".

وخرج يوم أمس حوالي 400 شخص من مقاتلين وأطفال ونساء ، كما خرج أول أمس الثلاثاء أكثر من 2000 شخص أغلبهم نساء وأطفال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قسد: استسلام المئات من "داعش" في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.