ترمب مغازلا البريطانيين: جاهزون لاتفاق تجاري ضخم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 07:05 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 07:05 مساءً - مشاركة

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وجود إمكانية “لا محدودة” لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت يواجه #بريكست أزمة في البرلمان البريطاني.

وقال ترمب عبر تويتر: “حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة. الإمكانية لا محدودة”

وينتظر أنصار بريكست بفارغ الصبر إبرام اتفاق تجاري بين #بريطانيا والولايات المتحدة بعد وقت قصير من انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أشار ترمب إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي أخطأت بتوقيعها اتفاقا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلا.

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وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي صن” في أول زيارة رسمية أجراها إلى بريطانيا، قال ترمب إنه سيتفاوض مع #بروكسل بشكل “مختلف للغاية”.

وكشفت ماي لاحقا أن ترمب نصحها بملاحقة الاتحاد الأوروبي قضائيا.