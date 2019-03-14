كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انشقاق 800 عضو عن حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن 800 عضواً من حزب العدالة والتنمية الحاكم في إزمير، غرب تركيا، الانشقاق عن الحزب وانضمامهم إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ونقلت زمان التركية اليوم الخميس، عن صحيفة "بيرجون"، أن رئيس بلدية بيراكلي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ساردار سندال، رحب بالمنشقين في حفل رسمي، معتبراً استقالاتهم "خطوة على الطريق الصحيح".