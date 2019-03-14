كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من مناصبه الرسمية والفخرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد اشتية، التزامه بالمادة 80 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على منع جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه، وأي وظيفة أخرى يتقاضى عليها راتباً أو مكافأة مالية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.

وأكد اشتيه في منشور على موقع فيس بوك، أنه سيستقيل من منصبه رئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، مشيراً إلى أن حكومته لديها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية للانشغال بها، ولن تبدأ مشوارها بمخالفات قانونية تفقدها ثقة المواطن.