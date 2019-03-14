أمريكا تخصص 5 ملايين دولار لمنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترغب في تخصيص 5 ملايين دولار لأنشطة منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا، وكذلك للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة: "تنوي الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار لمواصلة أنشطة منظمة "الخوذ البيضاء" والتي تنقذ الأرواح في سوريا، وكذالك لدعم لدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة". ويشار إلى أن القرار اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما زال يتعين موافقة الكونجرس عليه.

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