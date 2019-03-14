كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول جنوب السودان: اتفاق السلام غير قابل للتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول مسؤولون حكوميون كبار في جنوب السودان إن اتفاق السلام الذي تم تنشيطه والذي تم توقيعه في سبتمبر ليس قابلاً لإعادة التفاوض.

وقالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء ، الدكتورة إيليا مارتن لومورو ، في القاهرة ، إن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بإعادة فتح اتفاقية إعادة التفاوض مع الجماعات المسلحة لأنها لطالما كانت وصفة لمزيد من التمرد ضد الحكومة من قبل فرد يسعى للسلطة.

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وكانت هذه إشارة دقيقة إلى سيريلو سواكا الذي وقع اتفاق وقف الأعمال القتالية في ديسمبر 2017 واتفاق وقف إطلاق النار الدائم في يونيو من العام الماضي كجزء من تحالف جنوب السودان للمعارضة.

ومن جانبها قالت، لومورو، إن الحروب المستمرة التي تشنها جماعات المعارضة ضد الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الرفاهية للأشخاص الذين ستقدم لهم الخدمات.