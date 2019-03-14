اطلاق نار بعد تعيين رئيس جديد للشرطة في أفغانستان

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ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا.
واتهم نور في منشور على فيس بوك، الحكومة بتنظيم "مؤامرات ضد سكان إقليم بلخ"، وقال إن السكان مستعدون تماماً للدفاع عن ممتلكاتهم وسلامتهم.
ويشار إلى أن قائد الشرطة المُقال، هو حليف مقرب من نور، حسب عضو مجلس الإقليم، محمد أمين داره الصوفي.
وقاوم نور بنفسه إقالته من جانب الرئيس أشرف غني، في ديسمبر 2017، عدة أشهر.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الشؤون الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن الوضع الأمني في الإقليم، مثير للقلق، ويتعين تغيير قيادة الشرطة، منلمواجهة ذلك.
ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس تقديم أبو الرقيب مبارز، قائد الشرطة الجديد المعين من جانب الرئيس غني، إلى شرطة الاقليم.