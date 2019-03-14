كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اطلاق نار بعد تعيين رئيس جديد للشرطة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون، اليوم الخميس، تبادل إطلاق النار في عاصمة إقليم بلخ، شمال أفغانستان، بعدما اعترض حاكم الإقليم المُقال، عطا محمد نور، على تعيين الحكومة لرئيس جديد للشرطة.

وقال محمد صالح مرادي، عضو مجلس الاقليم، إن إطلاق النار تواصل في مزار الشريف، القريبة من مبنى قائد الشرطة، وأطلقت بعض الصواريخ أثناء الاشتباكات.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا.

واتهم نور في منشور على فيس بوك، الحكومة بتنظيم "مؤامرات ضد سكان إقليم بلخ"، وقال إن السكان مستعدون تماماً للدفاع عن ممتلكاتهم وسلامتهم.

ويشار إلى أن قائد الشرطة المُقال، هو حليف مقرب من نور، حسب عضو مجلس الإقليم، محمد أمين داره الصوفي.

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وقاوم نور بنفسه إقالته من جانب الرئيس أشرف غني، في ديسمبر 2017، عدة أشهر.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الشؤون الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن الوضع الأمني في الإقليم، مثير للقلق، ويتعين تغيير قيادة الشرطة، منلمواجهة ذلك.

ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس تقديم أبو الرقيب مبارز، قائد الشرطة الجديد المعين من جانب الرئيس غني، إلى شرطة الاقليم.