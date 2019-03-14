كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يجبرعمال المجلس التركي لحضور إجتماعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبرت بلدية أنقرة يوم الأربعاء عمالها على حضور اجتماع حاشد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مما جعلهم يوقعون على قوائم الحضور ، حسبما ذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة.

وقد تحدث أردوغان أمس في تجمع حاشد في العاصمة التركية لإجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس.

ووفقًا لبعض الخبراء واستطلاعات الرأي ، سيكون هناك سباق ضيق في أنقرة ، حيث أن منصور يافاش ، مرشح عمدة أنقرة لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الخير الوطني قد تتاح لهما فرصة لانتزاع المدينة من حزب العدالة الحاكم.

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وقال جمهوريت إن حوالي 1000 من رجال الأمن ببلدية أنقرة تجمعوا يوم الأربعاء أمام مركز الشباب والثقافة بالبلدية وتم نقلهم إلى منطقة المسيرة بالحافلة بعد توقيع قوائم الحضور.

كما قال بعض موظفي الأمن لجمهوريت إنهم كانوا ينتظرون الذهاب إلى مسيرة أردوغان ، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان وظائفهم.

لا نريد الذهاب إلى مثل هذه التجمعات، و لكننا ملزمون ، نحن قلقون بشأن وظائفنا لدينا أسر ، أطفال. أخبرنا عامل في بلدية كوموريت بشرط عدم الكشف عن هويته: "اننا في معركة من أجل كسب الخبز".

وقال جمهوريت إن موظفات البلدية تجمعن في مكان مختلف ونُقلن في حافلات مكوكية مختلفة ، منفصلة عن الرجال.