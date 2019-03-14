هل يفقد حزب العدالة والتنمية التركي بريقه في إسطنبول ؟

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تعد منطقة "إسنلر" في إسطنبول معقلًا تقليديًا للحزب الإسلامي الحاكم في تركيا ، لكن الركود الاقتصادي والحملة الشديدة قد تؤدي إلى اضطراب في الطبقة العاملة في الانتخابات المحلية في 31 مارس.

حيث تقع "اسنلر" على بعد عدة كيلومترات داخل البلاد ، خارج المواقع السياحية الشهيرة في المدينة على الجانب الأوروبي ، تضم 312000 ناخب من بين سكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة ، كما تستضيف عددًا كبيرًا من السكان الأكراد ومجتمع كبير هاجر إلى إسطنبول من منطقة البحر الأسود وعدد كبير من اللاجئين السوريين. كما أن لديها عددًا كبيرًا من سكان ألفيس ، وهي طائفة أقلية إسلامية.

وفي الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2014 ، صوتت المقاطعة بنسبة 67٪ لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لمنصب عمدة إسطنبول ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة والتي تديرها الأحزاب الإسلامية منذ ظهور الرئيس رجب طيب أردوغان. كعمدة لها في عام 1994.

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في حين يعتقد أن معظم استطلاعات الرأي لا يمكن الاعتماد عليها ، تجمع ائتلاف فضفاض من أحزاب المعارضة حول مرشح واحد لمنصب عمدة اسطنبول ، على أمل إضعاف مكانة حزب العدالة والتنمية ، الذي سيطر على الحياة السياسية في تركيا منذ توليها السلطة على الصعيد الوطني 2002.

لطالما كانت قاعدة سلطة حزب العدالة والتنمية بين الأجزاء المحافظة اجتماعيًا في الأناضول بعيدًا عن المراكز السياحية الساحلية والمناطق الحضرية للطبقة العاملة مثل إسنلر ، التي يسكنها مهاجرون حديثون نسبيًا من المناطق الريفية النائية.

لقد استجاب حزب العدالة والتنمية للتحدي الذي يمثله تحالف الحزب العلماني المعارض الرئيسي مع القوميين والإسلاميين الساخطين من خلال تشكيل ائتلاف خاص به مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف ، الذي كان في السابق منتقدًا صريحًا للحزب الحاكم.

لكن الوصول إلى السرير مع حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يكلف حزب الحركة القومية بعض الأصوات.