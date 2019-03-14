كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بعواقب اقتصادية "خطيرة" اذا رفض الاتحاد الاوروبي التفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال: "إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية. وسنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل" الولايات المتحدة.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية".

