أردوغان يفتتح مدينة "أنقرة" الطبية

وأشار أردوغان أن مدينة أنقرة هي المدينة الطبية التاسعة التي تفتتح في تركيا، بعد المدن الطبية في يوزغاط، ومرسين، وإسبرطة، وأضنة، وقيصري، وإلازيغ، وإسكيشهير، ومانيسا.

وفي خطابه بحفل الافتتاح، وجه أردوغان التهنئة بيوم الطب الذي تحتفل به تركيا، في 14 مارس من كل عام، وقال إن العاملين في المجال الطبي يحظون بمكانة عالية طوال أيام العام.

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في العاصمة التركية، مدينة أنقرة الطبية، التي تعد الأكبر في أوروبا، والثالثة عالميا.

وقال إن القدرة الاستيعابية لتلك المدن الطبية مجتمعة تصل إلى 12 ألف و100 سرير، وتضم ألفين و831 عيادة، وألف و999 سرير عناية مركزة، و410 غرفة عمليات.

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وأشار الرئيس التركي أن عمليات الإنشاء مستمرة لبناء مستشفى مدينة "إتليك" الطبية بأنقرة، معلنا أنه سيتم افتتاحه بنهاية العام المقبل، وستتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف و300 سرير.

وأعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء وادي صحي ومنطقة لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بعلوم الحياة، في المنطقة المحيطة بمدينة أنقرة الطبية.

وتضم مدينة أنقرة الطبية 3 آلاف و633 سريرا، و131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية، ويضم قسم العناية المركزة بها 674 سريرا.

وتتميز بقدرتها اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 آلاف حالة طوارئ. وستحتوي مدينة أنقرة الطبية على أكبر معمل (طبي) في تركيا، علاوة على منطقتين لهبوط وإقلاع المروحيات.