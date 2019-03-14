بعد أسابيع من المفاوضات .. “لارام” تتوصل إلى اتفاق جديد مع الربابنة

بعد أسابيع من المفاوضات، أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، توصلها إلى اتفاق جديد مع الربابنة.

الاتفاق الجديد، وقعت عليه “لارام” اليوم مع الجمعية المغربية لربابنة الطائرات الدارالبيضاء، بعدما صادقت عليه أغلبية ربابنة الشركة الوطنية خالل االستفتاء الذي أجري الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا االتفاق الحاسم ليتوج المفاوضات التي أجريت لعدة أسابيع بين إدارة الشركة وممثلي ربابنة الخطوط الملكية المغربية، حاملا تنصيصا صريحا على ضمان سلم اجتماعي على مدار الأعوام الثالثة القادمة، بلإضافة إلى إعادة هيكلة الأجور بنسبة 5 في المائة، اعتبارا من مارس الجاري.

وبعد التوقيع، أكد الطرفان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتعبئة جميع القوى الحية من أجل الانخراط الكلي في الورش المصيري المتمثل في التنمية الاستراتيجية للشركة الوطنية، في مناخ اجتماعي إيجابي ومسؤول.