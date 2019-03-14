لوجود تعليمات عليا.. منع وقفة أمام سفارة إسبانيا للمطالبة باسترجاع المحتلتين- فيديو

بسبب وجود تعليمات عليا، منعت السلطات الأمنية صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمام السفارة الإسبانية بالرباط، للمطالبة بتحرير مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وقال ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه بعد دقائق عن انطلاق الوقفة الاحتجاحية، تدخلت السلطات الأمنية والمحلية لمنع الوقفة.

وأوضح السدراوي أن المسؤولين تحدثوا عن وجود تعليمات عليا لمنع الوقفة الاحتجاحية.

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ونددت الرابطة في بلاغ لها بـ”الطرق المتعددة لتكريس الاحتلال الإسباني في سبتة، مثل المحاولات لطمس المعالم الإسلامية من المدينة، والزيارات المتكررة للمسؤولين الإسبان”.

وقالت إنه “رغم ما تروجه إسبانيا من أن السكان المغاربة الآن في ظل الاحتلال الإسباني أفضل حالا من لو كانوا تحت حكم السلطات المغربية لاعتبارات اقتصادية، لكن المعطيات الواقعية تؤكد أن مستوى البطالة في مدينة سبتة الأعلى في إسبانيا، وغالبيتهم من المسلمين”.