قالت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن احتفالية كريستيانو رونالدو، في مباراة إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، قد تجر له عليع عقوبة من طرف “الويفا”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن “الدون” مهدد بقوة بغرامة مالية أو توقيف من طرف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”، باعتبار أن رونالدو قام بنفس الحركة “اللا أخلاقية”، التي احتفل بها مدرب أتلتيكو في لقاء الذهاب، وجرت عليه غرامة مالية تقارب 17 ألف جنيه إسترليني.
هذا وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس إلى “ريمونتادا” تاريخية، بعد تسجليه لهاتريك في شباك أتلتيكو مدريد، وضع فريقه بربع نهائي البطولة القارية الأبرز في القارة العجوز، رغم فوز الأتلتيكو في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو ينتظر مصيره بـ “تشامبيونز ليغ”بعد احتفاليته في مباراة الأتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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