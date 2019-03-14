الجزائر من البرلمان المغربي: يتربصون بسيادة دولنا ويكيدون لشعوبنا من خلال زرع الفتن

في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها الجارة الجزائر، قال ممثل البرلمان الجزائري، والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، اليوم الخميس، إن هناك من “يتربص بسيادة دولنا ويكيدون لشعوبنا من خلال زرع الفتن”.

ومن داخل قبة البرلمان المغربي، وخلال أشغال الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، قال مصطفى الجغدالي، في كلمة باسم البرلمان الجزائري، إن “حدة التحديات تزداد في راهن الدول الإسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود”.

ودعا المسؤول الجزائري إلى “تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، لتفويت الفرصة على من يتربص بسيادة دولنا ويكيد لشعوبنا من خلال زرع الفتن والشقاق، وتأجيج النعرات الدينية والطائفية، وزرع مفاهيم غريبة عن تعاليم ديننا الحنيف، الذي ينفر من الاستئصال والكراهية والعداء ويرحب بالتعايش والتسامح وقيم السلام والصلح والحوار”.

ويرى المتحدث أن “تعداد المشاكل التي يتخبط فيها العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية، أصبح أمرا مؤسفا، تجسد في عدم قدرة الكثير من الشعوب على تحقيق الأمن والتنمية المستدامة”.

وشدد على أن الوضع “يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على ترسيخ القيم الديمقراطية والتأسيس لشراكة اقتصادية حقيقية بين دولنا، وتعزيز ثقافة المصالحة الوطنية لحل الخلافات والتأسيس لوضع اقتصادي تكاملي يوجه اقتصادنا نحو استثمار عادل”.