بريطانيا: البرلمان يصوّت على تأجيل بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صوت النواب البريطانيون، اليوم الخميس، بشأن الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد خروج بريطانيا من التكتل في 29 آذار/ مارس، وسط فوضى تسود العملية برمتها، ويأتي التصويت غداة رفض النواب الأربعاء الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، في أسبوع حافل بعمليات التصويت البرلمانية.

وستطلب الحكومة من النواب البريطانيين تأييد خطتها إجراء تصويت آخر على اتفاق الانسحاب في الأيام القادمة، وطلب إرجاء المهلة.

وسيكون الإرجاء حتى 30 حزيران/ يونيو في حال الموافقة النهائية على اتفاق بريكست. لكن الاتفاق رُفض بغالبية ساحقة مرتين في مجلس العموم، الأولى في كانون الثاني/ يناير،والثانية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وإذا صوت النواب مجددا برفض الاتفاق، لن يكون الإرجاء لفترة طويلة، بحسب ما أعلنت الحكومة سابقا، وبموجب نتائجه يمكن لبريطانيا أن تصبح مضطرة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/ مايو.

ووصل اتفاق بريكست إلى طريق مسدود في البرلمان البريطاني، ما عكس الانقسامات العميقة التي لا تزال موجودة في بريطانيا بعد نحو ثلاث سنوات على استفتاء 2016 الذي جاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن يعرض أي طلب لإرجاء الموعد أمام جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل يومي 21 و22 آذار/ مارس.

وربط القادة الأوروبيون موافقتهم على الإرجاء بتقديم بريطانيا مقترحات ملموسة للخروج من الأزمة.

وفي حال عدم موافقة النواب البريطانيين على الاتفاق أو عدم موافقة جميع القادة الأوروبيين على إرجاء مهلة الانسحاب، فسيتعين على بريطانيا الخروج من دون اتفاق في 29 آذار/ مارس.

وغرّد زعيم لجنة بريكست في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات، على موقع "تويتر"، قائلا"ضد أي تمديد للمادة 50 (عملية بريكست) ولا حتى لـ24 ساعة إن لم تكن هناك غالبية واضحة من مجلس العموم لصالح مسألة ما".

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وسيكون على رئيسة الوزراء تيريزا ماي إقناع "كل، بل جميع" دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الإرجاء، وفقا لوزير الخارجية الهولندي شتيف بلوك الأربعاء.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، في البرلمان الأوروبي في استراسبورغ: "لماذا تمديد المفاوضات؟ لأي سبب"؟.

وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربن: "هذه حكومة بلا دفة في مواجهة أزمة وطنية ضخمة".

وقالت الحكومة الثلاثاء إنها في حال الخروج بدون اتفاق، ستلغي رسوما جمركية على ما نسبته 87 بالمائة من الواردات، ولن تقوم بعمليات تفتيش على الحدود الإيرلندية.

ويعتقد مؤيدو البقاء في الاتحاد أن فشل اتفاق ماي ورفض النواب لخروج بدون اتفاق يقرّب بريطانيا من استفتاء ثان أو وقف بريكست برمته.

وتوجهت ماي الأربعاء إلى أعضاء مجلس العموم بالقول: "يمكن أن ننسحب بالاتفاق الذي تفاوضت عليه هذه الحكومة، لكن مع احتمال إجراء استفتاء ثان. غير أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد".

ورفض النواب فيكانون الثاني/ يناير اتفاق بريكست بفارق تاريخي بلغ 230 صوتا.

ورغم أن بعض المشككين بالاتحاد الأوروبي غيروا رأيهم، كانت الهزيمة فادحة الثلاثاء أيضا، إذ بلغ الفارق في الأصوات 149 صوتا. وصوّت 312 نائباً الأربعاء ضدّ خيار الخروج بلا اتفاق، مقابل تأييد 308 نوّاب.