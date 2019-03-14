فعالية تمكين الأولى في فلسطين | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 19/ 03/ 2019
الزمان: 14:00
المكان: مبنى سعيد خوري، جامعة بيرزيت.
يعلن فريق مبادرة تمكين وبالتعاون مع وحدة الريادة والإبداع في جامعة بيرزيت عن فعالية تمكين الأولى في فلسطين.
وتعنى المبادرة بدعم وتمكين النساء الفلسطينيات المتميزات في كافة المجالات العلمية والعملية والاجتماعية والقانونية.
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