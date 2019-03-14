القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 19/ 03/ 2019 الزمان: 14:00 المكان: مبنى سعيد خوري، جامعة بيرزيت. Advertisements يعلن فريق مبادرة تمكين وبالتعاون مع وحدة الريادة والإبداع في جامعة بيرزيت عن فعالية تمكين الأولى في فلسطين. وتعنى المبادرة بدعم وتمكين النساء الفلسطينيات المتميزات في كافة المجالات العلمية والعملية والاجتماعية والقانونية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعالية تمكين الأولى في فلسطين | رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.