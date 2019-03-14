شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تصاعد أعداد الخسائر البشرية في قصف طائرات النظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عاودت قوات النظام بعد منتصف ليل “الأربعاء – الخميس”، قصفها لأماكن في عين عيسى شحرورة والقلعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وأماكن أخرى في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي الواقعة ضمن مناطق الهدنة “الروسية – التركية” والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن أعداد الخسائر البشرية في القصف تصاعدت إلى 22 على الأقل في القصف من قبل طائرات حربية تابعة للنظام السوري