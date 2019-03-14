شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت «فيسبوك» لمعالجة أكبر عطل في تاريخها؟ والان نبدء بالتفاصيل

تحاول شركة فيسبوك استعادة خدماتها بالكامل اليوم الخميس، بعد انقطاع جزئي استمر 17 ساعة جعل أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم غير مُتاح للمستخدمين في مختلف أرجاء المعمورة مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت.

وبلغ عدد البلاغات عن انقطاع الخدمة على موقع داونديتيكتور الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ وتراجع تدريجيا إلى نحو مئتين صباح اليوم.

لكن مع رفع آلاف المستخدمين شكاوى على موقع تويتر تحت وسم (#فيسبوك داون) قدرت عدة تقارير إعلامية أعداد المتضررين من العطل بالملايين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وغيرها من المنافذ الإعلامية إن هذا العطل هو الأطول مدة الذي تعانيه الشركة على الإطلاق