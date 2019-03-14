شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «ترامب» على الاستفتاء الثاني لـ«بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن استفتاء ثانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يروج له كثيرون معللين ذلك بان الاستفتاء الأول أدى إلى فوضى سياسية، سيكون غير منصف.

وقال ترامب في البيت الأبيض "لا أعتقد أنه سيكون من الممكن إجراء تصويت آخر لأنه سيكون غير منصف للغاية بالنسبة لمن كسبوا الاستفتاء".