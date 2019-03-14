شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن رفضها لتقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصر رفضها لما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان له اليوم تعليقًا على ما ورد بالقسم الخاص بمصر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018 : إن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير. وأوضح أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة. وشدد "حافظ" على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.



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