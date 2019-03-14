نائب الرئيس السوداني يزور إثيوبيا للتعزية في ضحايا الطائرة المنكوبة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نائب الرئيس السوداني لدى وصوله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وصل نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، الخميس، إلى أديس أبابا في زيارة يعزي خلالها إثيوبيا في تحطم الطائرة الإثيوبية (ET 302)، التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، وسقطت وعلى متنها 157 راكبا من 33 جنسية مختلفة، لقوا جميعا حتفهم.
وكان في استقبال نائب الرئيس السوداني لدى وصوله مطار أديس أبابا الدولي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الإثيوبي فإن زيارة نائب الرئيس السوداني تأتي للإعراب عن تعازي حكومة وشعب السودان في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الأحد الماضي.
والأحد الماضي، لقي 157 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة إثيوبية (ET 302) كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، وعلى متنها 157 راكبا من 33 جنسية مختلفة.
وبعد 6 دقائق من إقلاع الطائرة، وتحديدا في الساعة (08:44) بتوقيت إثيوبيا أعلنت شركة الطيران الإثيوبية اختفاءها من أجهزة الرادار، وبعد أقل من ساعة أعلنت رسميا اكتشاف حطامها على بعد 48 كيلومترا من العاصمة.
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