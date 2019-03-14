«توقفت 7 أيام».. فنزويلا تعلن عودة الكهرباء لبلادها

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انقطاع الكهرباء في فنزويلا
استأنفت المؤسسات الحكومية وجميع المرافق الفنزويلية عملها، اليوم الخميس، بعد توقف دام أسبوعًا، جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام خورخي رودريجيز، إذ قال رودريجيز في تصريحات له، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: «إن الرئيس نيكولاس مادورو قرر استئناف الأنشطة المدرسية، والعمل اليوم بكل المصالح الحكومية في البلاد»، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي تمت استعادته بنسبة 100% في كل أنحاء البلاد.
وكانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا في إغلاق كل المتاجر وتوقف الخدمات، إذ اتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرومائية تزود معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية. من جانبها،
وكانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا في إغلاق كل المتاجر وتوقف الخدمات، إذ اتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرومائية تزود معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.
من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات الحكومية مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.
وعاد التيار الكهربائي تدريجيا منذ مساء الإثنين الماضي في كاراكاس ومعظم ولايات البلاد، باستثناء الولايات الغربية، خاصة في منطقة ماراكايبو النفطية على الساحل.
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