انت الان تتابع «توقفت 7 أيام».. فنزويلا تعلن عودة الكهرباء لبلادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انقطاع الكهرباء في فنزويلا

استأنفت المؤسسات الحكومية وجميع المرافق الفنزويلية عملها، اليوم الخميس، بعد توقف دام أسبوعًا، جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام خورخي رودريجيز، إذ قال رودريجيز في تصريحات له، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: «إن الرئيس نيكولاس مادورو قرر استئناف الأنشطة المدرسية، والعمل اليوم بكل المصالح الحكومية في البلاد»، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي تمت استعادته بنسبة 100% في كل أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا في إغلاق كل المتاجر وتوقف الخدمات، إذ اتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرومائية تزود معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية. من جانبها،