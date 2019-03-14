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فنزويلا تتهم واشنطن بهجوم وقع على منشأة نفطية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع فنزويلا تتهم واشنطن بهجوم وقع على منشأة نفطية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيوفيدو، الخميس، إن هجوما دمر صهاريج التخزين في مصنع لمعالجة النفط الثقيل في شرق فنزويلا، متهمًا الولايات المتحدة وزعيم المعارضة خوان غوايدو، بالوقوف وراءه.

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لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع مساء الأربعاء، في منشأة بترو سان فيليكس الواقعة على مشارف مدينة الفنزويلية حيث اشتعلت النيران في ثلاثة خزانات.

 

 

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