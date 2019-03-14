مسؤول إيراني: شركة رينو استثمرت مليار دولار في إيران وستعود للبلاد

أعلن مساعد وزير الصناعة الإيراني فرشاد مقيمي عن اعتماد آلية لاستئناف تصنيع سيارات رينو في إيران، موضحًا أن شركة رينو الفرنسية استثمرت واحد مليار دولار في إيران وستعود للبلاد مرة أخرى عند تحسن الظروف.
يذكر أن شركة رينو الفرنسية أعلنت عن تقليص نشاطها في إيران بعد إعادة الرئيس الأميركي دونلد ترامب الحظر الأميركي ضد طهران.
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