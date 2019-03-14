الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدي لانسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية

ركّز وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، على أنّ "حلّ الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية". ولفت في تصريح له من بروكسل، إلى أنّ "هناك إجماعًا على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستوري"، مشدّدًا على "اعلودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".

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