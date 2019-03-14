الرئاسة التركية تدعو السعودية لكشف أسماء المتهمين في قضية خاشقجي

دعا رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، السعودية الى كشف هوية الأشخاص المتهمين الذين يحاكمون في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.

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