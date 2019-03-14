فيسبوك: عودة الموقع إلى العمل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم

صرح متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الموقع أجرى نسخا احتياطيا لبيانات مستخدميه بنسبة 100 بالمئة، بعدما شكا العديد من مستخدميه حول العالم من الاستفادة من خدماته أو تطبيقاته، مشيراً إلى أن "الموقع عاد إلى العمل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم".

وأوضحت وكالة "رويترز" أن موقع "فيسبوك" عانى أخطر حالات انقطاع الخدمة في تاريخه، إذ أصبحت الخدمات الرئيسة للشبكة والتطبيقات المرتبطة بها غير قابلة للاستخدام لعدد كبير من المستخدمين حول العالم طوال يوم الأربعاء.

وقد واجه عدد من مستخدمي الموقع مشاكل في عملية النشر، وكذلك المؤسسات الإعلامية وغيرها.