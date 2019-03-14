البعث ردا على ريفي: الإرهابي هو من استغل منصبه للتآمر على الشعب السوري

رد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب الإعلام القطري محمد شاكر القواس على وزير العدل الأسبق أشرف ريفي معتبرا أن "الإرهابي هو من استغل منصبه الرسمي ورفاقه الأحياء منهم والأموات للتآمر على الشعب السوري والدولة السورية، وهو من كان شريكاً وراعياً في الغرف الأمنية الخليجية الإسرائيلية وسواها للتآمر على سوريا وحلفائها، وهو من تورط في استيراد بواخر السلاح إلى مرفأ طرابلس وتهريب الأسلحة إلى الداخل السوري تنفيذا لأوامر الغرف الأمنية المشبوهة وللمشروع الخليجي الإسرائيلي الأميركي المتآمر على سوريا والمقاومة وعلى مصالح الشعب السوري واللبناني وحاضره ومستقبله السياسي الإجتماعي والإقتصادي".

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