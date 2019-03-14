أكّد النائب علي خريس أنّ "بناء الدول والأوطان يجب أن يبدأ بالتربية، من خلال الاهتمام الكامل بالقطاع التربوي، وخصوصًا المدرسة الرسمية"، مشدّدًا على "وجوب العمل على تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها في قطاع التربية والتعليم".
ولفت خلال احتفال أقامه مكتب الشباب والرياضة- إقليم جبل عامل/ شعبة المعهد الفني التربوي، لمناسبة ذكرى محمد سعد وخليل جرادي واخوانهما، إلى "الخطط الجدية الّتي تمّ وضعها من قبل الحكومة من أجل التقدّم على المستويات كافّة التربوية والصحية والاقتصادية وغيرها"، معربًا عن أمله من الجميع "وضع الخلافات السياسية جانبًا من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوّة بما يخدم الوطن، كلّ الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس أكد وجوب تطوير المناهج التعليم: بناء الدول والأوطان يجب أن يبدأ بالتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.