قيادة الجيش نفت تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار في محلة المطربة الهرمل

لفتت قيادة الجيش اللبناني في بيان الى أن "بعض وسائل الإعلام المحلية، تداولت خبراً يتعلق بتعرّض دورية تابعة للجيش اللبناني لإطلاق نار في محلة المطربة – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية"، نافية صحة هذه المعلومات، موضحة أن "إطلاق النار قد تمّ من داخل الأراضي السورية وفي الهواء، بالتزامن مع مرور الدورية".
ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في تناول أية معلومات تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها.
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