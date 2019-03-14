ترامب: إذا لم يجر الاتحاد الأوروبي محادثات معنا فسنفرض رسوما جمركية عليه

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "إذا لم يجر الاتحاد الأوروبي محادثات معنا، فإننا سنفرض رسوماً جمركية على منتجاته".
وخلال لقاء في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، لفت إلى أن "الإتحاد الأوروبي لم يعاملنا بإنصاف، وأنا متفاجئ بالمآل السيء الذي مضت نحوه مفاوضات البريكست والعملية معقدة للغاية".
وشدد على أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تستمع لنصائحي بشأن كيفية التفاوض على البريكست"، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بإمكانية إجراء تصويت آخر على البريكست، معتبراً أنها ستكون خطوة غير منصفة.
وأعلن ترامب "أنني سأستخدم الفيتو ضد أي قرار يتخذه الكونغرس لإلغاء إعلان حالة الطوارئ".
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