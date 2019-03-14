"المحرصاوي" لـ طالبات الأزهر: احرصن على تقديم صحيح الدين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ظهر اليوم الخميس، فرع البنات بالقاهرة، حيث رافقه خلالها الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب فرع البنات.

واطمأن "المحرصاوي"، على انتظام العملية التعليمية ومدى التزام القائمين على الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالحضور وجدول المحاضرات، والاستماع لبناته الطالبات.

ووجه رئيس الجامعة، بأهمية وضرورة المتابعة الدائمة لأداء العاملين ومراقبة معايير مستوى الخدمات المقدمة للطالبات لضمان تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، والعمل على حل أي مشاكل تواجه بناته الطالبات، قائلا: "لن أسمح بأن تواجه أي طالبة أي مشكلة لأنهن بناتي".

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واستمع رئيس جامعة الأزهر ونائبه لفرع البنات للطالبات، وعقدا حوارًا معهن حول جميع الأمور المتعلقة بهن واستمع إلى اقتراحاتهن أيضًا، وأكد أن مكتبه مفتوح لجميع أبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة، لتذليل أي عقبات تواجههن، وطالبهن ببذل المزيد من الجهد والالتزام بالمنهج الأزهري الذي تربين عليه، والالتزام بقيم التعددية واحترام وقبول الآخر.

وقال، موجهًا حديثه للطالبات، كن خير سفيرات للأزهر، تنشرن في محيطكم الأسري والمجتمعي، القدوة والمثل الطيب، وتقديم صحيح الدين بتعاليمه السمحة، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والدورات العلمية والتدريبية بما يؤثر إيجابيًا في تكوينهم الثقافي والمعرفي.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تحرص في خطتها على توفير كافة الوسائل التي توفر للطالبات البيئة المناسبة لتحصيل العلم النافع، وتابع عملية التطوير التي يشهدها فرع البنات من زيادة المساحات الخضراء.