رمايات بالأسلحة المختلفة للقوات المصرية والبريطانية في تدريب "أحمس 1"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نفذت عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية، عددًا من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، فى اطارالتدريب المصري البريطانى المشترك "أحمس -1".
وتستمر فعالياته التدريب خلال شهر مارس الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ياتى التدريب المشترك "أحمس 1"، في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.
تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، وبإستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على إستخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، وذلك للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة، كذلك التدريب على كيفية إكتشاف العبوات الناسفة وإسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب إقتحام المنشآت والمباني التى سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين أثناء العمليات.
وتستمر جميع العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين في تنفيذ البرامج التدريبية المخططة بما يساهم في دعم وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية ودعم علاقات التعاون العسكرى المصرية البريطانية المشتركة.
كما يعد التدريب امتداداً لعلاقات استراتيجية بين مصر وبريطانيا في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
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