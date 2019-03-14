"عبدالعال": قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ، إن مصر والأردن دائماً ما تربطهما علاقات أخوة ومودة وتعاون فى كافة المجالات، وأن قيادتي البلدين تعملان معاً من أجل خير ورفاهية شعبيهما وحل قضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم الخميس لسفير الأردن بالقاهرة علي العايد، الذي أكد أن مصر لها مكانة خاصة لدى الأردن، وطالما أرتبط الشعبان بعلاقات طيبة وأخوية.

وقال سفير الأردن : إن هناك تنسيقا مستمرا بين قيادتي البلدين نابع من الإيمان بضرورة التعاون والعمل معاً من أجل رفعة شأن شعبيهما وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

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كما استقبل رئيس مجلس النواب سفير كوبا بالقاهرة، وأكد الدكتور علي عبدالعال أن البلدين بينهما تاريخ طويل وممتد من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، ومصر تسعى إلى الاستفادة من خبرات كوبا فى مختلف المجالات خاصة مجال الطب الذي يشهد تقدماً هائلاً في كوبا، داعياً إلى تعزيز وتبادل الاستفادة بين البلدين في هذا المجال.

وشددت سفير كوبا بالقاهرة على أن بلادها حريصة على المحافظة على علاقات طيبة وقوية مع مصر، الرائدة في المنطقة، مشيدة بما تشهده الدولة المصرية حالياً من إصلاحات شملت كافة مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

ونوهت بحملة" 100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي وعلاج المصابين به، والتى تتبناها القيادة السياسية في إطار رؤيتها الشاملة للنهوض بمصر.

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