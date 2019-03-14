بعد تراجع آيفون.. آبل تجهز مفاجأة 25 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

دعت شركة آبل الأمريكية، وسائل الإعلام، إلى مناسبة تقيمها في 25 مارس الجاري على مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتليفزيون والفيديو.

وأفادت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الشركة تهدف إلى تدشين خدمة بث تليفزيوني في أبريل، تشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تليفزيونية. وغالبا ما تدشن آبل المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة، لم تحدد آبل محور المناسبة واكتفت بسطر واحد تقول فيه "حان وقت العرض".

Advertisements

وسبق أن ألمحت أبل مرارا إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها ووقعت عقودا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التليفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات نتفليكس وبرايم فيديو التابعة لأمازون ومن المرجح توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات أبل، المتاح حاليا في أكثر من 100 دولة.

وصارت المبيعات المحتملة من الخدمة التلفزيونية محط اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت أبل في يناير عن أول انخفاض على الإطلاق في مبيعات آيفون خلال فترة التسوق المهمة بموسم العطلات، وقالت إنها ستخفض أسعار آيفون في بعض الأسواق بما يناسب أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتجري أبل مباحثات أيضا مع إتش.بي.أو، وهي جزء من وارنر ميديا لكي تشارك في الخدمة، وقد يتم ذلك بحلول وقت التدشين، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.