بالصور.. محافظ بني سويف يطلق شارة البدء لفعاليات مبادرة "نور حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، شارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر، حيث تفقد أعمال القافلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بمقر النادي الرياضي بمدينة ناصر، متابعا أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بوضع مظلات لانتظار المواطنين المترددين على القافلة لحمياتهم من حرارة الشمس، فضلا عن توفير مقاعد انتظار كافية لكل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة أعدت خطة متكاملة لتقديم كافة الدعم وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتيسير عمل القوافل الطبية للمبادرة المبادرة، لافتا إلى توجيهاته بتشكيل فريق عمل ضم ممثلين من ديوان عام المحافظة، ومديريات التضامن والصحة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وتكليف رؤساء المدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.