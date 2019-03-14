“الجبير”: حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن هناك إجماع على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية، مشددًا على ضرورة عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، من بروكسل، أن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية.