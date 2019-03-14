ترمب يتحدث عن إمكانية "لا محدودة" لاتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

اسماء السيد - واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس على وجود إمكانية "لا محدودة" لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت يواجه بريكست أزمة في البرلمان البريطاني.
وقال ترمب عبر تويتر "حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة. الإمكانية لا محدودة".
وينتظر أنصار بريكست بفارغ الصبر إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد وقت قصير من انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أشار ترمب إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخطأت بتوقيعها اتفاقا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلا.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي صن" في أول زيارة رسمية أجراها إلى بريطانيا، قال ترمب إنه سيتفاوض مع بروكسل بشكل "مختلف للغاية".
وكشفت ماي لاحقا أن ترمب نصحها بملاحقة الاتحاد الأوروبي قضائيا.
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