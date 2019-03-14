دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تورط مشاهير هوليوود في فضيحة غش لقبول أبنائهم بالجامعات

أفادت تقارير صحفية أمريكية تورط عدد من فناني هوليوود في فضيحة غش؛ لتوفير القبول لأبنائهم في اختبارات الجامعات الكبرى بخلاف مساعدة الطلبة غير المتفوقين رياضيًا في الحصول على منح خاصة بالمتوفقين رياضيًا.

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ومن ضمن الذين كشفت عنهم سجلات المحاكم الأمريكية الفنانة فيليسيتي هوفمان؛ حيث قدمت مساهمات خيرية قدرها 15 ألف دولار للمشاركة نيابة عن ابنتها الكبرى وكذلك دفعت أموالًا أخرى للمشاركة في أنشطة بدلًا من ابنتها الصغرى؛ حيث أطلقت محكمة لوس أنجلوس سراحها بكفالة قدرها 250 ألف دولار.

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وأشارت أيضًا سجلات المحاكم الأميركية إلى تورط 40 شخصًا من ضمنهم ممثلات في هوليوود، في فضيحة غش لتوفير القبول لأبنائهم؛ حيث كانت من ضمن الجامعات التي استهدفت بعمليات الغش: ييل وستانفورد وجورج تاون.المزيد:

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