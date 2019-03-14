وزير خارجية الكويت: أمير الكويت سيزور لبنان قريبا كما أبلغ الحريري بشرم الشيخ

لفت وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيزور لبنان قريبًا، كما أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري في شرم الشيخ".

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