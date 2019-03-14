الجيش السوري أحبط محاولة تسلل لمسلحين باتجاه ريف حماة الشمالي ودمّر أوكارا لهم

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، بأنّ "وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلّل مسلحين من "الحزب التركستاني" من قريتي الجابرية وتل عثمان باتجاه المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي الغربي، ودمّرت آلياتهم". وبيّنت أنّ "وحدات من الجيش دمّرت أيضًا أوكارًا للتنظيمات المسلحة في محيط قريتي الحواش ولحايا في ريف حماة الشمالي".

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