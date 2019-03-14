أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دمرت أوكارا للمجموعات المسلحة في محيط قريتي الحواش ولحايا بريف حماة الشمالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري يدمر أوكارا للمسلحين بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.